Cinco apostas do Acre faturam prêmio na Mega-Sena; veja as cidades

Jogos de duas cidades acertaram quatro das seis dezenas sorteadas

Cinco apostas do Acre acertaram a quadra/Foto: Reprodução

Cinco apostas feitas no Acre acertaram a quadra da Mega-Sena no concurso 3045, sorteado na manhã deste domingo (16). Cada jogo premiado receberá R$ 1.113,23.

Quatro apostas vencedoras foram registradas em Rio Branco. Uma delas foi realizada presencialmente na lotérica Estação da Sorte, enquanto as outras três foram feitas pelos canais eletrônicos.

A quinta aposta premiada saiu para Epitaciolândia e também foi registrada pela internet. Todos os jogos eram simples, com seis números. Juntos, os apostadores acreanos receberão R$ 5.566,15.

As dezenas sorteadas foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso é de R$ 45 milhões, conforme informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio está previsto para terça-feira (18).