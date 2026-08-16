De sunga e faixa presidencial, Flávio Bolsonaro aparece em animação

Flávio aparece de sunga e faixa presidencial/Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nas redes sociais uma animação em que aparece de sunga, usando a faixa presidencial e segurando uma lata de bebida à beira de uma piscina.

A imagem, criada digitalmente, apresenta o candidato à Presidência em um cenário com clima tropical. Ao fundo, uma música de campanha o descreve como uma esperança para o país.

“Muita esperança, um futuro no Brasil. Aquele que verdadeiramente vai mudar a nação brasileira. Ele é Flávio! Flávio! Flávio! Flávio Bolsonaro!”, diz o áudio compartilhado no perfil do parlamentar.

A publicação reforça a estratégia de campanha voltada às redes sociais, com o uso de humor, ilustrações e músicas para ampliar a identificação do candidato entre os apoiadores.

O PL oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República durante a convenção nacional do partido, realizada em julho. O senador busca apresentar-se como sucessor político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.