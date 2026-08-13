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Anvisa aprova novo remédio para tratar distrofia muscular de Duchenne

Duvyzat será vendido como solução oral

Por Dry Alves, ContilNet
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Anvisa aprova novo remédio para tratar distrofia muscular de Duchenne
Novo remédio é indicado contra Duchenne/Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do Duvyzat, medicamento de uso oral desenvolvido para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne.

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O princípio ativo é o givinostate, apresentado em solução oral na concentração de 8,86 mg por mililitro. O registro concedido à Multicare Pharmaceuticals tem validade até agosto de 2036.

A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética rara e progressiva que provoca enfraquecimento dos músculos. O quadro começa geralmente na infância e pode comprometer, ao longo dos anos, a mobilidade e as funções respiratória e cardíaca.

O medicamento atua sobre processos associados à inflamação e à perda muscular. Nos Estados Unidos, o Duvyzat foi aprovado para pacientes a partir dos 6 anos, independentemente da variante genética relacionada à doença, conforme informações da FDA.

A concessão do registro permite a comercialização no Brasil, mas não significa que o medicamento estará imediatamente disponível nas farmácias ou será incorporado ao Sistema Único de Saúde. Essas etapas dependem de decisões comerciais, definição de preço e, no caso do SUS, de avaliação específica.

O registro consta na Resolução-RE nº 3.153, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), na página 65.

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