Anvisa proíbe chá e dez produtos para emagrecer; veja quais são

Produtos não possuem registro e terão todos os lotes apreendidos

Produtos irregulares foram proibidos pela Anvisa/Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de um chá e dez produtos anunciados principalmente como alternativas para emagrecimento.

A primeira medida atinge todos os lotes do Chá Sarapião, fabricado pela Natural Ervas Produtos Naturais Ltda., também identificada como Farmagon. Segundo a Anvisa, o produto era vendido como medicamento sem registro, notificação ou cadastro.

A agência também determinou a apreensão e a proibição de produtos de fabricante desconhecido que utilizam expressões como “Mounjaro” e “emagrecedor” na divulgação.

Veja a lista:

Chá Sarapião;

Milagroso Ervas Black;

Milagroso Ervas Mounjaro Turbo;

Milagroso Ervas Mounjaro 3X Turbo;

Milagroso Ervas Detox;

Mounfor X Emagrecedor;

Milagroso Ervas Cápsula Azul;

Milagroso Ervas Mounjaro Rosa;

Milagroso Ervas Mounjaro;

Milagroso Ervas Vermelho;

Milagroso Ervas.

A proibição alcança pessoas, empresas, plataformas e veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos. A Anvisa informou que não foi possível identificar o fabricante dos dez itens da segunda lista.

A ausência de registro significa que os produtos não passaram pela avaliação oficial de segurança, qualidade e eficácia. A utilização pode representar risco à saúde, especialmente quando há substâncias não declaradas na composição.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14), na página 119.