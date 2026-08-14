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Anvisa proíbe chá e dez produtos para emagrecer; veja quais são

Produtos não possuem registro e terão todos os lotes apreendidos

Por Dry Alves, ContilNet
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Anvisa proíbe chá e dez produtos para emagrecer; veja quais são
Produtos irregulares foram proibidos pela Anvisa/Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de um chá e dez produtos anunciados principalmente como alternativas para emagrecimento.

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A primeira medida atinge todos os lotes do Chá Sarapião, fabricado pela Natural Ervas Produtos Naturais Ltda., também identificada como Farmagon. Segundo a Anvisa, o produto era vendido como medicamento sem registro, notificação ou cadastro.

A agência também determinou a apreensão e a proibição de produtos de fabricante desconhecido que utilizam expressões como “Mounjaro” e “emagrecedor” na divulgação.

Veja a lista:

  • Chá Sarapião;
  • Milagroso Ervas Black;
  • Milagroso Ervas Mounjaro Turbo;
  • Milagroso Ervas Mounjaro 3X Turbo;
  • Milagroso Ervas Detox;
  • Mounfor X Emagrecedor;
  • Milagroso Ervas Cápsula Azul;
  • Milagroso Ervas Mounjaro Rosa;
  • Milagroso Ervas Mounjaro;
  • Milagroso Ervas Vermelho;
  • Milagroso Ervas.

A proibição alcança pessoas, empresas, plataformas e veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos. A Anvisa informou que não foi possível identificar o fabricante dos dez itens da segunda lista.

A ausência de registro significa que os produtos não passaram pela avaliação oficial de segurança, qualidade e eficácia. A utilização pode representar risco à saúde, especialmente quando há substâncias não declaradas na composição.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14), na página 119.

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