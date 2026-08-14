Área em Plácido de Castro será usada na construção de casas populares

Terreno deverá ser utilizado em até dois anos

Área fica no bairro Cageacre/Foto: Reprodução

Uma área urbana de mais de 14 mil metros quadrados, localizada em Plácido de Castro, deverá ser destinada à construção de moradias populares. O imóvel será transferido pelo município ao Estado do Acre.

O terreno fica na Rua Francisco Ferreira de Souza, no bairro Cageacre, e possui 14.172 metros quadrados. A transferência ocorrerá por meio de doação, com finalidade exclusiva de implantação de uma política habitacional de interesse social.

A quantidade de casas que poderá ser construída ainda não foi informada. Também não foram divulgados detalhes sobre o programa habitacional ou os critérios para escolha das famílias beneficiadas.

A legislação estabelece prazo de 24 meses para que o Estado concretize o uso do imóvel. Caso a finalidade não seja cumprida nesse período, o terreno poderá retornar ao patrimônio municipal.

A autorização para o recebimento da área consta na Lei nº 4.835, publicada na página 3 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14).