Kauã Basílio enfrenta uma nova etapa de recuperação após sobreviver a um grave acidente de moto. O jovem foi atingido por um carro, precisou passar por cirurgias e, desde então, segue em tratamento. Agora, ele ainda precisa de cuidados médicos e deverá enfrentar novas etapas do processo de recuperação.
A família afirma que os custos do tratamento têm pesado no orçamento e, por isso, busca apoio para garantir a continuidade dos cuidados necessários.
A vaquinha solidária foi criada para ajudar a custear despesas relacionadas ao tratamento, incluindo cirurgias, medicamentos, sessões de fisioterapia, exames e consultas, além de transporte, cuidados e outros gastos do dia a dia durante a recuperação.
As pessoas que desejarem contribuir podem fazer qualquer valor por meio do PIX.
PIX: 68999908853
Nome: Kauã Basílio