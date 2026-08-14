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Jovem que sobreviveu a acidente de moto precisa de ajuda para continuar tratamento

O jovem foi atingido por um carro e precisou passar por cirurgias

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Jovem que sobreviveu a acidente de moto precisa de ajuda para continuar tratamento
Kauã Basílio/Foto: Reprodução

Kauã Basílio enfrenta uma nova etapa de recuperação após sobreviver a um grave acidente de moto. O jovem foi atingido por um carro, precisou passar por cirurgias e, desde então, segue em tratamento. Agora, ele ainda precisa de cuidados médicos e deverá enfrentar novas etapas do processo de recuperação.

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A família afirma que os custos do tratamento têm pesado no orçamento e, por isso, busca apoio para garantir a continuidade dos cuidados necessários.

A vaquinha solidária foi criada para ajudar a custear despesas relacionadas ao tratamento, incluindo cirurgias, medicamentos, sessões de fisioterapia, exames e consultas, além de transporte, cuidados e outros gastos do dia a dia durante a recuperação.

As pessoas que desejarem contribuir podem fazer qualquer valor por meio do PIX.

PIX: 68999908853
Nome: Kauã Basílio

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