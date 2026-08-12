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Anvisa retira 12 produtos de limpeza irregulares; veja quais são

Itens eram vendidos sem autorização sanitária

Por Dry Alves, ContilNet
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Anvisa retira 12 produtos de limpeza irregulares; veja quais são
Medida alcança alvejantes e tira-manchas/Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição de 12 produtos de limpeza comercializados sem regularização sanitária. A medida atinge todos os lotes dos itens relacionados pela agência.

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A decisão impede a fabricação, distribuição, divulgação, venda e utilização dos produtos. Segundo a Anvisa, os fabricantes não foram identificados e não possuíam autorização de funcionamento para produzir saneantes.

Entre os itens proibidos estão produtos das marcas Oxypur Quimpack, Percarbonato de Sódio Los Chefs, Yta Clean, Percarbonato de Sódio Oxgen, Tira Manchas FV Group e Percarbonato Top Brilho. A relação também inclui alvejantes e produtos vendidos como fórmulas naturais ou multiuso.

De acordo com a agência, a falta de registro impede a verificação de informações como composição, condições de fabricação, segurança e eficácia. Por isso, consumidores que tenham algum desses produtos devem interromper o uso.

A determinação alcança estabelecimentos físicos, distribuidores e anúncios feitos pela internet. A lista com os 12 produtos foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União, nas páginas 85 e 86.

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