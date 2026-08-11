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Após perder o lábio por uso de PMMA, influencer diz: “Eu venci”

Mariana Michelini mostrou o resultado da reconstrução após cirurgias

Por Dry Alves, ContilNet
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Após perder o lábio por uso de PMMA, influencer diz: “Eu venci”
Mariana celebra o resultado do tratamento/Foto: Reprodução

A influenciadora Mariana Michelini voltou às redes sociais para mostrar o resultado da reconstrução labial realizada após enfrentar graves complicações causadas pela aplicação de PMMA durante um procedimento estético. Ao compartilhar novas imagens, ela resumiu a trajetória com uma frase: “Eu venci.”

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Em mensagem encaminhada ao ContilNet, Mariana pediu que sua nova fase fosse mostrada ao público. “Fiz a minha reconstrução labial”, afirmou. As fotografias revelam o resultado alcançado depois de sucessivas cirurgias para recuperar os lábios e parte da estrutura facial comprometida.

A história começou em dezembro de 2020, quando Mariana realizou uma harmonização facial acreditando, segundo seu relato, que receberia ácido hialurônico. Meses depois, ao apresentar inflamação, inchaço e dores, ela descobriu por meio de uma biópsia que o material aplicado era PMMA, substância permanente e de difícil remoção.

As complicações levaram à retirada de parte do lábio superior e do buço. A partir de dezembro de 2023, Mariana iniciou uma longa reconstrução, acompanhada pelo cirurgião bucomaxilofacial Raulino Brasil, em Araranguá, Santa Catarina.

Entre as técnicas empregadas, os médicos utilizaram partes do lábio inferior e retalhos da língua para reconstruir as regiões afetadas. Em algumas etapas, Mariana permaneceu com a língua costurada ao lábio por cerca de 20 dias, período necessário para garantir a vascularização do tecido enxertado.

Durante a recuperação, ela precisou seguir uma dieta líquida e enfrentou limitações para falar e realizar atividades simples. Agora, as novas imagens mostram Mariana maquiada, sorrindo e retomando a rotina depois do processo de reconstrução.

O caso também serve de alerta sobre os riscos de procedimentos estéticos realizados sem conhecimento preciso sobre os produtos utilizados. O PMMA possui aplicações específicas autorizadas no Brasil, mas, por ser permanente e aderir aos tecidos, pode provocar complicações de difícil tratamento.

Para Mariana, porém, o novo registro representa mais do que uma mudança estética. É a imagem de uma etapa vencida após anos de tratamentos, cirurgias e recuperação.

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