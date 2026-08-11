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Atenção, eleitor: prazo para pedir voto em trânsito termina em 20 de agosto

Requerimento de transferência temporária pode ser feito pela internet ou presencialmente nos cartórios eleitorais

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Atenção, eleitor: prazo para pedir voto em trânsito termina em 20 de agosto
Medida beneficia quem estiver fora do seu município nos dias de votação em outubro de 2026/Foto: Reprodução

Os eleitores que estiverem fora de seu município de origem no dia da votação e quiserem exercer o direito ao voto têm até o dia 20 de agosto para solicitar o cadastramento do voto em trânsito. A medida vale para as eleições gerais de outubro de 2026 e atende quem precisa votar longe do seu domicílio eleitoral.

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O pedido pode ser realizado diretamente pela internet, no portal do Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do país. O procedimento permite a escolha temporária de uma nova seção eleitoral, desde que haja vagas disponíveis nos locais indicados pela Justiça Eleitoral.

Para fazer a solicitação online, o eleitor deve acessar a plataforma do TSE e selecionar a opção “Fazer transferência temporária do local de votação”. Em seguida, é necessário preencher as informações pessoais solicitadas, escolher entre as opções de locais de votação com vagas abertas na cidade de destino e confirmar o requerimento.

Já quem preferir o atendimento presencial deve comparecer a uma unidade do cartório eleitoral portando um documento oficial de identificação com foto, como carteira de identidade, carteira de motorista ou passaporte.

A Justiça Eleitoral lembra que a transferência é temporária e vale exclusivamente para os turnos das eleições de 2026 indicados pelo cidadão no momento do cadastro. Após o encerramento do pleito, o vínculo do eleitor retorna automaticamente à sua seção e cidade de origem.

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