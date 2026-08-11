Foguete chinês explode após decolagem e falha em missão para colocar satélite em órbita

Acidente ocorre em momento de expansão do programa espacial chinês, que planeja viagem à Lua até 2030/ Foto: Reprodução

O foguete chinês Longa Marcha 7A explodiu no ar pouco depois de decolar na noite desta segunda-feira (10/8). O veículo transportava o satélite de comunicações Zhongxing-4B e apresentou falhas durante a trajetória ascendente, evento tratado pelas autoridades locais como uma “anomalia de voo”.

A decolagem ocorreu no Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, localizado na província insular de Hainan, no sul da China, às 20h02 no horário local (12h02 pelo horário de Brasília). Segundo informações publicadas pela agência estatal de notícias Xinhua, o problema técnico ocorreu quando o foguete já estava em velocidade de subida.

Registros em vídeo feitos por moradores e publicados em redes sociais mostram o momento em que o veículo é encoberto por uma bola de fogo cerca de 85 segundos após deixar a plataforma. Na sequência, é possível observar a formação de uma nuvem de fumaça e a queda dos destroços da estrutura.

A agência espacial chinesa informou que equipes técnicas iniciaram a apuração para identificar as causas do acidente. Este foi o segundo registro de falha com o modelo Longa Marcha 7A na base de Wenchang, repetindo o resultado do voo inaugural do equipamento realizado em 2020.

A falha ocorre em meio aos investimentos do governo do presidente Xi Jinping no programa espacial do país. Pequim estipulou como meta enviar uma missão tripulada à Lua até 2030, concorrendo diretamente com o programa Artemis, liderado pelos Estados Unidos. No mês passado, a China havia registrado o primeiro pouso bem-sucedido de um foguete reutilizável, tecnologia focada na redução de custos operacionais.

O empresário Elon Musk, proprietário da empresa de exploração espacial SpaceX, comentou o acidente na rede social X. “Foguetes são incrivelmente difíceis”, escreveu Musk, acrescentando que espera que a equipe chinesa “se recupere rapidamente”.