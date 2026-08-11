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Chegada de fraca onda polar traz vento e chuva para todo o Acre nesta terça

Previsão do tempo aponta queda suave nas temperaturas no Leste e Sul do estado

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Sol predomina, mas chuvas intensas podem atingir Rio Branco e o interior
Mercado Velho/ /Foto: Juan Diaz/ContilNet

A chegada de uma fraca onda polar altera as condições do tempo em todo o Acre nesta terça-feira (11/8). A massa de ar frio deixa o clima instável e ventilado na região, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva pontuais que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e temporais isolados em diversas cidades do estado.

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Segundo a previsão divulgada pelo pesquisador Davi Friale, no portal O Tempo Aqui, a mudança no tempo será percebida logo nas primeiras horas do dia nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. Nessas áreas do Leste e Sul do estado, os ventos sopram de sudeste com variações de sul e leste, registrando rajadas fortes. A probabilidade para a ocorrência de chuvas intensas é considerada alta, com risco médio de temporais. As temperaturas mínimas dessas localidades devem ser registradas no final da noite, por volta das 23h, oscilando entre 18°C e 21°C.

Nas microrregiões do Centro e Oeste acreano, que abrangem Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo segue abafado, mas com instabilidade ao longo do dia. A previsão indica pancadas de chuva a qualquer momento, também com alta probabilidade de precipitações fortes em pontos isolados. As máximas no interior permanecem mais elevadas, variando entre 28°C e 31°C.

O fenômeno também afeta áreas vizinhas do país e da América do Sul. A fraca frente fria traz ventos e chuvas pontuais para o estado de Rondônia, o sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e áreas de selva no Peru.

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