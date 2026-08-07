08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Autor de violência contra criança terá de ressarcir custos ao SUS

Nova regra responsabiliza o agressor

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Autor de violência contra criança terá de ressarcir custos ao SUS
Valores serão destinados à rede de saúde/Foto: Reprodução

Quem causar lesão corporal ou praticar violência física, sexual ou psicológica contra crianças e adolescentes deverá pagar integralmente as despesas geradas pelo tratamento da vítima, incluindo os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A nova legislação determina que os valores recuperados sejam destinados ao fundo de saúde do estado ou município responsável pela unidade onde o atendimento foi realizado. A obrigação financeira será aplicada ao autor da violência.

Além dos procedimentos médicos, a vítima terá direito a acompanhamento psicológico e psicossocial individual, especializado, contínuo e integral. O atendimento deverá considerar os impactos emocionais, sociais e cognitivos provocados pela violência.

Nos casos envolvendo conteúdos divulgados pela internet, o acompanhamento também precisará levar em conta os efeitos da reprodução e da permanência das imagens em plataformas digitais, inclusive quando o material circular fora do Brasil.

A criança ou o adolescente deverá ser atendido pelo SUS em ambiente que preserve sua privacidade e impeça o acesso de pessoas não autorizadas, especialmente do agressor.

As medidas estão previstas na Lei nº 15.487, publicada na edição de sexta-feira (7) do Diário Oficial da União.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.