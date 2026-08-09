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Bebê de 1 ano é arremessado de triciclo após ser atingido por moto na faixa de pedestres

Acidente ocorreu na Avenida Itavuvu quando carros pararam para a travessia

Por Redação ContilNet
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Bebê de 1 ano é arremessado de triciclo após ser atingido por moto na faixa de pedestres
Criança sofreu lesões na cabeça, recebeu atendimento médico no CHS e já teve alta hospitalar/ Foto: Reprodução

Um bebê de 1 ano foi atropelado por uma motocicleta na noite da última quinta-feira (6/8) enquanto atravessava a faixa de pedestres acompanhado da mãe, na Avenida Itavuvu, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A criança estava em um triciclo de passeio empurrado pela mãe no momento do impacto. Câmeras de segurança da região registraram a colisão.

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O caso ocorreu por volta das 19h. De acordo com o relato da mãe, veículos que trafegavam pela via haviam parado para permitir a travessia. No entanto, ao se aproximarem da calçada, o motociclista avançou em velocidade incompatível e atingiu o carrinho. Com a batida, o garoto foi arremessado e sofreu ferimentos na região da cabeça.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). Após receber atendimento médico para a recuperação das escoriações, a criança obteve alta hospitalar.

O condutor da moto também caiu com o impacto e ficou ferido. Ele recebeu primeiros socorros no local, seguiu internado na mesma unidade de saúde e deve passar por intervenção cirúrgica.

A Polícia Militar informou que a documentação do veículo do motociclista estava regular. A moto chegou a ser apreendida preventivamente e, em seguida, acabou liberada pelas autoridades. Até o momento, a família do bebê não registrou boletim de ocorrência sobre o fato.

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