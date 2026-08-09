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Polícia Civil desarticula grupo que planejava ataques a alvos políticos e prédios públicos

Investigação no Distrito Federal apontou articulação de atentados a bombas e discursos de ódio

Por Redação ContilNet
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Polícia Civil desarticula grupo que planejava ataques a alvos políticos e prédios públicos
Ministro da Justiça afirmou que monitoramento evitou a execução de ações de alta gravidade na capital/ Foto: Reprodução

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, identificou a atuação de um grupo extremista que planejava a execução de atentados contra políticos e edifícios públicos na capital federal. As ações eram articuladas por meio de plataformas virtuais de mensagem.

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Os alvos eram combinados em dois canais do aplicativo Telegram. Segundo os investigadores, os integrantes não mantinham contato presencial e se organizavam de forma remota. Um dos fóruns mantidos pelo grupo utilizava a imagem de Adolf Hitler no perfil.

Nas trocas de mensagens monitoradas pelas forças de segurança, os suspeitos debatiam a confecção de artefatos explosivos, o alinhamento de condutas extremistas e a seleção de estruturas estratégicas. Entre os planos mapeados pelas autoridades estava o uso de bombas no local onde seria realizado o debate entre candidatos ao segundo turno das eleições.

Em uma das conversas interceptadas pelos investigadores, um dos participantes orientou a definição dos locais de ataque: “Vocês deveriam listar os principais alvos para garantir o sucesso da revolução”. Em outro trecho do material analisado, o grupo mencionava a dispersão geográfica dos alvos ao afirmar que “muito dificilmente nossos inimigos estão concentrados em um único lugar”.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destacou que o monitoramento permanente das redes permitiu dimensionar a gravidade das ameaças e intervir antes do loteamento de ações práticas.

“Não eram práticas inocentes. O que estava ali sendo engendrado eram atentados sérios”, afirmou o ministro sobre a atuação dos suspeitos. O processo de apuração segue sob responsabilidade das autoridades policiais para a identificação completa e responsabilização jurídica de todos os envolvidos no esquema.

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