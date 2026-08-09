Bebê de 28 dias sequestrada é resgatada com vida no Paraguai

Recém-nascida Ayla Emanuelly passou quatro dias desaparecida após mãe ser atraída com promessa de dinheiro

Suspeitos estão à disposição das autoridades paraguaias e devem ser expulsos para responder no Brasil/ Foto: Reprodução

A recém-nascida Ayla Emanuelly, de 28 dias, sequestrada na última semana em Campo Grande (MS), foi localizada com vida no Paraguai neste domingo (9/8). A criança permaneceu quatro dias em paradeiro desconhecido e foi resgatada em ação do Comando Tripartite, grupo de cooperação policial que reúne forças do Brasil, Paraguai e Argentina.

O desaparecimento ocorreu após a mãe da bebê ser atraída até um imóvel sob a promessa de receber R$ 100 para cuidar de outra criança. A mulher, que estava acompanhada de uma filha mais nova, relatou ter sido ameaçada e abandonada na rua sem a recém-nascida.

Parentes da família informaram que o contato com a suspeita começou pela internet. A mulher demonstrava interesse pela gestação e pelo nascimento de Ayla, chegando a oferecer a realização de um ensaio fotográfico para a bebê.

Diante da suspeita de rapto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública acionou o sistema Amber Alert Brasil, programa voltado à divulgação urgente de fotos e dados de crianças desaparecidas em situações de risco extremo.

A mobilização e a troca de informações entre as equipes policiais dos países vizinhos permitiram a localização da menina em solo paraguaio. O casal apontado pelo crime foi detido e colocado à disposição do Ministério Público local, com previsão de expulsão do país para responder ao processo criminal no Brasil.

Após o resgate, Ayla Emanuelly foi transportada para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde passou por avaliações clínicas e segue sob observação de médicos até a organização do retorno à família em Mato Grosso do Sul.