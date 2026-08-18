Bisneto de Laura Cardoso homenageia a atriz após morte aos 98 anos: “Sempre juntos”

Artista veterana morreu de causas naturais nesta terça-feira (18), após oito décadas de carreira.

Jovem carrega o nome do marido de Laura, ator e diretor falecido em 1980 após mais de 30 anos de casamento/ Foto: Reprodução

O fotógrafo Fernando Faria Balleroni, bisneto de Laura Cardoso, prestou uma homenagem à atriz após a confirmação da morte da artista, ocorrida nesta terça-feira (18). Ela tinha 98 anos e morreu de causas naturais.

Em publicações feitas em perfil pessoal em rede social, Fernando resgatou imagens e registros ao lado da bisavó para relembrar a convivência próxima entre os dois. Em uma das postagens, ao compartilhar o comunicado do falecimento da atriz, escreveu a mensagem: “Minha estrela”.

Em outro registro, publicado em seguida, o jovem aparece fotografando a artista com uma câmera profissional. Na legenda da imagem, resumiu a relação com a avó: “Sempre juntos… até o final”.

O batismo de Fernando traz uma ligação direta com a história profissional e pessoal de Laura Cardoso. O sobrenome e o primeiro nome foram escolhidos pela família em homenagem ao ator, diretor e redator de teledramaturgia Fernando Balleroni, marido da atriz.

Balleroni foi casado com a veterana por mais de três décadas e morreu em 1980. A escolha de manter a homenagem na geração mais nova da família já havia sido comentada publicamente pela própria artista.

Em 2024, ao publicar uma declaração em memória do companheiro, Laura explicou o significado da escolha do nome do bisneto e destacou o orgulho pela trajetória do marido no rádio e na televisão.

“Fernando Balleroni, meu falecido e amado marido, foi um grande ator, redator e diretor de novelas. Ele se foi muito cedo, mas seu legado continua vivo! Para manter essa maravilhosa memória, meu bisneto foi batizado com o seu nome: Fernando Balleroni. Tenho orgulho dessa história que atravessa gerações, trazendo uma conexão inimaginável”, escreveu a atriz na ocasião.

Laura Cardoso deixa uma trajetória de mais de 80 anos dedicada às artes, com papéis marcantes no rádio, no teatro, no cinema e na televisão brasileira. A morte da artista motivou manifestações de pesar de familiares, amigos e profissionais do meio cultural ao longo de toda a terça-feira.