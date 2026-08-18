Operação da PF mira rede de cultivo de maconha e bloqueia R$ 50 milhões

Grupo é investigado por manter plantações no Sertão e distribuir maconha para o Nordeste e Minas Gerais

Ação cumpre 13 mandados de prisão e 12 de busca expedidos pela 1ª Vara Criminal de Juazeiro (BA)/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Colheita Proibida para desarticular uma organização criminosa voltada ao cultivo, processamento, transporte e distribuição de maconha entre estados. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de até R$ 50 milhões em contas bancárias pertencentes a 36 pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de cinco imóveis vinculados aos investigados.

Ao todo, os policiais cumprem 13 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro (BA).

Segundo a corporação, o trabalho de inteligência mapeou a atuação do grupo e levou à erradicação de duas roças ilegais de maconha ao longo deste ano: uma em Caraúbas (PB), em fevereiro, e outra em Águas Belas (PE), em maio. As provas reunidas durante as apurações indicam que a rede de distribuição do grupo se estendia por outros estados da Região Nordeste e alcançava também o estado de Minas Gerais.

Os alvos da operação são investigados pelos crimes de integração de organização criminosa, financiamento de cultivo ilegal de maconha, tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A execução dos mandados conta com a colaboração de forças de segurança estaduais, incluindo a CIPE-Caatinga e a CIPE-Sudoeste da Polícia Militar da Bahia, o Comando de Policiamento Regional Leste (CPR-L/BA), o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior de Pernambuco (BEPI/PE), a Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão de Alagoas (COPES-Caatinga/AL) e a 1ª CIPM de Belém do São Francisco (PE).