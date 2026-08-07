Bombeiros poderão receber emendas para socorro pré-hospitalar

Regra depende de aval da área da saúde/Foto: Reprodução

Os corpos de bombeiros dos estados e do Distrito Federal poderão receber emendas parlamentares destinadas à saúde para custear e ampliar os serviços de atendimento pré-hospitalar.

A nova regra permite que os recursos sejam utilizados tanto no custeio das operações quanto em investimentos relacionados aos atendimentos realizados antes da chegada do paciente a uma unidade de saúde.

As despesas, entretanto, precisarão cumprir requisitos que ainda serão definidos pelo Poder Executivo. Também deverão ser aprovadas pelo Ministério da Saúde e seguir as demais normas de financiamento do setor.

A autorização está prevista na Lei Complementar nº 234, publicada nesta sexta-feira (7) no Diário Oficial da União. A legislação entrou em vigor imediatamente.