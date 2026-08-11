Britânico diz que palavra “caixa” o irrita há quase 30 anos; entenda

Mudança de gênero virou tema nas redes/Foto: Reprodução

Uma palavra aparentemente simples da língua portuguesa virou motivo de confusão para o britânico Roger Barlow, que mora no Brasil há quase 30 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele relata, com bom humor, sua dificuldade para entender quando deve usar “o caixa” ou “a caixa”.

A gravação rapidamente ganhou repercussão e ultrapassou 107 mil curtidas no Instagram. No vídeo, Roger brinca que não é ele quem tem dificuldade com o português, mas a própria palavra que “precisa se decidir”.

“Tem uma palavra em português que me irrita há quase 30 anos: caixa. Feminino, masculino, feminino, masculino, dependendo do contexto”, afirma o britânico.

A dúvida surge porque o gênero da palavra pode mudar conforme o significado. O objeto usado para guardar ou transportar algo, por exemplo, é feminino: “a caixa de papelão”. A máquina encontrada em lojas também é chamada de “a caixa registradora”.

Por outro lado, a pessoa responsável por receber pagamentos costuma ser chamada de “o caixa”, embora dicionários também admitam “a caixa” quando a função é exercida por uma mulher. No vocabulário contábil, “o caixa” representa ainda os recursos financeiros disponíveis de uma empresa.

As possibilidades renderam comentários bem-humorados. Um internauta lembrou outra característica curiosa do português: “Somos um país onde se calça a bota e se bota a calça. Então, está tudo certo com o caixa e a caixa”.

Afinal, qual forma está correta?

As duas construções estão corretas. De acordo com o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, “caixa” pode ser uma palavra feminina, masculina ou comum aos dois gêneros, dependendo da situação em que aparece.

Quando indica um recipiente, usa-se normalmente o feminino: “a caixa”. Já no sentido de saldo, setor financeiro, livro contábil ou profissional responsável pelos pagamentos, o uso do masculino é frequente: “o caixa”.

Roger mantém o perfil “Brazil Isn’t for Beginners”, expressão que significa “O Brasil não é para iniciantes”. Na página, o britânico compartilha situações do cotidiano, diferenças culturais e curiosidades percebidas durante os anos em que vive no país.