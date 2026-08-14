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Buscas na Colômbia entram no 5º dia após terremoto com 281 mortos e 379 desaparecidos

Destroços do sismo em San José del Palmar deixam mais de 100 mil afetados em 426 municípios

Por Redação ContilNet
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Buscas na Colômbia entram no 5º dia após terremoto com 281 mortos e 379 desaparecidos
Mais de 220 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento por órgãos periciais/ Foto: Reprodução

As operações de resgate na Colômbia entraram no quinto dia nesta sexta-feira (14/8) após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país. Com o término da janela crítica das primeiras 72 horas após a tragédia, as possibilidades de encontrar sobreviventes soterrados diminuíram, de acordo com as autoridades locais.

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Balanço atualizado pela Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD) indica 281 mortes confirmadas, 3.971 feridos e 379 pessoas ainda registradas como desaparecidas. Ao todo, a tragédia atinge mais de 102 mil pessoas e 44,9 mil famílias espalhadas por 426 municípios de 15 departamentos colombianos.

Apesar da redução nas chances de localização de vítimas com vida, os trabalhos continuam de forma ininterrupta. “Continuamos em tarefas de busca e resgate em espaços confinados com apoio de grupos internacionais. A diretriz é não descansar até encontrar todas as pessoas desaparecidas”, declarou o diretor da UNGRD, David Santiago Tamayo.

Dos 281 mortos contabilizados até o momento, 260 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. As autoridades locais já concluíram a identificação de 246 vítimas e liberaram 222 corpos para os sepultamentos. As equipes em campo já conseguiram retirar 348 pessoas com vida das áreas atingidas.

O epicentro do tremor de 7,4 graus foi registrado na cidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó, na região oeste do país. O abalo sismico se espalhou por ampla faixa do território colombiano, sendo sentido com intensidade na capital Bogotá e em grandes centros urbanos como Medellín, Cali, Pereira, Manizales e Quibdó.

Balanço oficial da tragédia na Colômbia

  • Mortos: 281

  • Desaparecidos: 379

  • Feridos: 3.971

  • Pessoas resgatadas com vida: 348

  • Pessoas afetadas: 102.105 (44.936 famílias)

  • Alcance: 426 municípios em 15 departamentos

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