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Cacau desponta como aposta para fortalecer a bioeconomia no Juruá

Estudo também destaca a participação de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima na Rota do Cacau

Por José Halif, ContilNet
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Cacau desponta como aposta para fortalecer a bioeconomia no Juruá

O cultivo do cacau começa a ganhar espaço como uma nova alternativa para diversificar a produção rural e fortalecer a bioeconomia na região de Cruzeiro do Sul. Um boletim do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, elaborado com apoio do Sebrae/AC, aponta que a cadeia produtiva ainda está em fase inicial, mas já apresenta iniciativas com potencial de crescimento nos próximos anos.

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Embora os dados oficiais disponíveis até 2024 não apontassem produção comercial de cacau nos municípios da microrregião, levantamentos realizados em campo identificaram experiências que já estão ajudando a estruturar o setor.

Em Cruzeiro do Sul, entre as iniciativas destacadas estão os plantios localizados no Ramal 12, a atuação da associação Cacau com Elas e a implantação de uma unidade artesanal para processamento do fruto. Em Rodrigues Alves, uma cooperativa trabalha com a integração do cultivo do cacau a outras atividades extrativistas, como a produção de borracha e o aproveitamento do murumuru.

O estudo também destaca a participação de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima na Rota do Cacau, iniciativa que busca fortalecer a atividade no Acre e ampliar a articulação entre produtores, instituições e demais integrantes da cadeia.

Para que o setor avance de forma sustentável, o boletim recomenda investimentos em capacitação técnica, implantação de unidades demonstrativas e estímulo ao cultivo por meio de sistemas agroflorestais (SAFs).

LEIA TAMBÉM: Ministério prorroga emergência fitossanitária no Acre contra praga do cacau

A orientação, neste primeiro momento, é evitar uma expansão acelerada da área cultivada sem que outros pontos da cadeia estejam preparados. Entre as prioridades estão melhorar o manejo das plantações, selecionar materiais produtivos, organizar os produtores e aperfeiçoar processos fundamentais para a qualidade do cacau, principalmente a fermentação e a secagem das amêndoas.

O desenvolvimento recente da cafeicultura no Acre é citado como uma experiência que pode servir de referência. A avaliação é de que o fortalecimento das instituições, a organização dos produtores e a melhoria da qualidade do beneficiamento precisam acompanhar o crescimento das áreas plantadas.

Com as primeiras iniciativas já em andamento no Juruá, o cacau aparece como uma atividade com potencial para gerar novas oportunidades no campo e ampliar a diversidade da produção regional. O desafio, segundo o levantamento, será transformar esse potencial em uma cadeia organizada e capaz de entregar um produto com qualidade e valor agregado.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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