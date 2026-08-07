Estudo também destaca a participação de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima na Rota do Cacau

O cultivo do cacau começa a ganhar espaço como uma nova alternativa para diversificar a produção rural e fortalecer a bioeconomia na região de Cruzeiro do Sul. Um boletim do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, elaborado com apoio do Sebrae/AC, aponta que a cadeia produtiva ainda está em fase inicial, mas já apresenta iniciativas com potencial de crescimento nos próximos anos.

Embora os dados oficiais disponíveis até 2024 não apontassem produção comercial de cacau nos municípios da microrregião, levantamentos realizados em campo identificaram experiências que já estão ajudando a estruturar o setor.

Em Cruzeiro do Sul, entre as iniciativas destacadas estão os plantios localizados no Ramal 12, a atuação da associação Cacau com Elas e a implantação de uma unidade artesanal para processamento do fruto. Em Rodrigues Alves, uma cooperativa trabalha com a integração do cultivo do cacau a outras atividades extrativistas, como a produção de borracha e o aproveitamento do murumuru.

O estudo também destaca a participação de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima na Rota do Cacau, iniciativa que busca fortalecer a atividade no Acre e ampliar a articulação entre produtores, instituições e demais integrantes da cadeia.

Para que o setor avance de forma sustentável, o boletim recomenda investimentos em capacitação técnica, implantação de unidades demonstrativas e estímulo ao cultivo por meio de sistemas agroflorestais (SAFs).

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A orientação, neste primeiro momento, é evitar uma expansão acelerada da área cultivada sem que outros pontos da cadeia estejam preparados. Entre as prioridades estão melhorar o manejo das plantações, selecionar materiais produtivos, organizar os produtores e aperfeiçoar processos fundamentais para a qualidade do cacau, principalmente a fermentação e a secagem das amêndoas.

O desenvolvimento recente da cafeicultura no Acre é citado como uma experiência que pode servir de referência. A avaliação é de que o fortalecimento das instituições, a organização dos produtores e a melhoria da qualidade do beneficiamento precisam acompanhar o crescimento das áreas plantadas.

Com as primeiras iniciativas já em andamento no Juruá, o cacau aparece como uma atividade com potencial para gerar novas oportunidades no campo e ampliar a diversidade da produção regional. O desafio, segundo o levantamento, será transformar esse potencial em uma cadeia organizada e capaz de entregar um produto com qualidade e valor agregado.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet