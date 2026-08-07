08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Polícia poderá fazer ronda virtual para localizar crimes contra menores

Monitoramento dispensa autorização prévia

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Polícia poderá fazer ronda virtual para localizar crimes contra menores
Ação ficará limitada a espaços públicos/Foto: Reprodução

Órgãos policiais poderão utilizar programas específicos para localizar e coletar arquivos relacionados a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes disponibilizados em ambientes digitais públicos.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A chamada ronda virtual poderá ser realizada sem autorização judicial prévia, desde que o conteúdo esteja acessível ao público. A medida alcança redes de compartilhamento, fóruns, sites, canais, redes sociais e outros espaços que não exijam autorização individual para entrada.

Nos casos de flagrante ou risco à vida e à integridade da vítima, a polícia ou o Ministério Público poderá solicitar diretamente aos provedores os registros de conexão e os dados cadastrais disponíveis.

Mesmo sem uma ordem judicial inicial, a requisição deverá ser comunicada à Justiça em até 48 horas. Os dados obtidos não poderão ser usados para finalidades diferentes da investigação que originou o pedido.

A legislação esclarece que a coleta de arquivos publicados em espaços abertos não configura interceptação de comunicações. O material recolhido, entretanto, deverá respeitar as normas sobre cadeia de custódia das provas.

A autorização consta na Lei nº 15.487, publicada na edição de sexta-feira (7) do Diário Oficial da União.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.