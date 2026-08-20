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Câmara de Manoel Urbano passa por modernização após cerca de 30 anos

As melhorias contemplaram tanto o plenário quanto as salas

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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A iniciativa tem como objetivo proporcionar um ambiente mais confortável
A iniciativa tem como objetivo proporcionar um ambiente mais confortável | Foto: Cedida

A Câmara Municipal de Manoel Urbano passou por um amplo processo de modernização após cerca de 30 anos sem mudanças estruturais significativas. As melhorias contemplaram tanto o plenário quanto as salas utilizadas pelos vereadores e servidores.

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A iniciativa tem como objetivo proporcionar um ambiente mais confortável, organizado e adequado para o desenvolvimento das atividades legislativas, além de oferecer melhores condições para o atendimento à população que procura a Casa Legislativa.

A modernização representa, ainda, uma das ações da atual presidência voltadas à valorização do espaço público e ao fortalecimento do trabalho realizado pela Câmara Municipal.

“Estamos muito felizes em poder realizar essa modernização depois de tantos anos. A Câmara é a casa do povo e precisa estar preparada para receber bem a população, além de oferecer melhores condições de trabalho para os vereadores e servidores. Esse investimento demonstra o nosso compromisso com a Casa Legislativa e com Manoel Urbano. Vamos continuar trabalhando para que a Câmara avance cada vez mais e esteja à altura da nossa população”, afirmou o presidente da Casa, Cleyton Nogueira.

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