TRE-AC amplia horário de atendimento ao público durante período eleitoral

Até 31 de outubro, atendimento presencial e pelo Balcão Virtual será realizado das 9h às 17h, nos dias úteis

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) estabeleceu horário especial de atendimento ao público durante o período das Eleições Gerais de 2026. Até 31 de outubro, a Secretaria do Tribunal e os Cartórios Eleitorais, de todo o estado, funcionarão, nos dias úteis, das 9h às 17h, para atendimento presencial e por meio do Balcão Virtual.

A medida está prevista na Portaria Presidência nº 199/2026 e integra a organização da Justiça Eleitoral para atender ao aumento das demandas relacionadas ao processo eleitoral. O ato também disciplina o funcionamento interno das unidades e o regime de plantão necessário ao cumprimento dos prazos previstos no Calendário Eleitoral.

Plantão aos fins de semana e feriados.

Desde 15 de agosto, a sede do TRE-AC também funciona aos sábados, domingos e feriados, em regime de plantão eleitoral, das 12h às 19h. As equipes são organizadas conforme a necessidade dos serviços e das atividades previstas para cada período.

A organização especial busca assegurar o cumprimento dos prazos e das atividades do período eleitoral, quando a Justiça Eleitoral concentra demandas relacionadas, entre outros procedimentos, ao registro de candidaturas, à propaganda eleitoral e à preparação das eleições.

Disque Eleitor

O TRE-AC mantém um canal permanente para esclarecer dúvidas e orientar os eleitores por meio do Disque Eleitor, que pode ser acessado pelo telefone 148. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

Conteúdo Original / Fonte: Tribunal Regional Eleitoral