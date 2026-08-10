Caminhões terão circulação restrita e rota obrigatória em Tarauacá

Veículos pesados terão trajeto definido/Foto: Ilustração

Caminhões, ônibus e outros veículos pesados passarão a circular apenas por rotas determinadas dentro da área urbana de Tarauacá. A restrição também alcança operações de carga e descarga, estacionamento prolongado e pernoite nas vias públicas.

Pelas novas regras, o acesso ao perímetro urbano deverá ocorrer pela Avenida Avelino Leal, nas proximidades da rodoviária, no bairro Copacabana. A partir desse ponto, os motoristas precisarão seguir o itinerário definido pela prefeitura.

O percurso inclui ruas como Epaminondas Jácome, Severiano Ramos, Floriano Peixoto, João de Paiva, Coronel Juvêncio de Menezes, Doutor Sansão Gomes e Capitão Hipólito. A saída deverá ocorrer em direção à BR-364.

Após descarregar as mercadorias, os caminhões deverão retornar ao anel viário ou seguir para um pátio particular. O estacionamento prolongado e o pernoite de caminhões, ônibus e veículos boiadeiros em ruas, acostamentos e espaços públicos ficam proibidos.

O descumprimento poderá resultar em multa equivalente a 100 Unidades Fiscais Municipais. Nos primeiros 30 dias, no entanto, a atuação dos servidores terá caráter educativo, com orientação aos condutores sobre os trajetos permitidos.

As normas foram publicadas na edição de segunda-feira (10) do Diário Oficial do Estado do Acre.