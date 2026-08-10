11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
‘De Pernas pro Ar 2’ muda de classificação após nova avaliação
Entenda como túmulo de Dobby, de “Harry Potter”, desviou cabo submarino
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos

Caminhões terão circulação restrita e rota obrigatória em Tarauacá

Descumprimento poderá resultar em multa

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Caminhões terão circulação restrita e rota obrigatória em Tarauacá
Veículos pesados terão trajeto definido/Foto: Ilustração

Caminhões, ônibus e outros veículos pesados passarão a circular apenas por rotas determinadas dentro da área urbana de Tarauacá. A restrição também alcança operações de carga e descarga, estacionamento prolongado e pernoite nas vias públicas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Pelas novas regras, o acesso ao perímetro urbano deverá ocorrer pela Avenida Avelino Leal, nas proximidades da rodoviária, no bairro Copacabana. A partir desse ponto, os motoristas precisarão seguir o itinerário definido pela prefeitura.

O percurso inclui ruas como Epaminondas Jácome, Severiano Ramos, Floriano Peixoto, João de Paiva, Coronel Juvêncio de Menezes, Doutor Sansão Gomes e Capitão Hipólito. A saída deverá ocorrer em direção à BR-364.

Após descarregar as mercadorias, os caminhões deverão retornar ao anel viário ou seguir para um pátio particular. O estacionamento prolongado e o pernoite de caminhões, ônibus e veículos boiadeiros em ruas, acostamentos e espaços públicos ficam proibidos.

O descumprimento poderá resultar em multa equivalente a 100 Unidades Fiscais Municipais. Nos primeiros 30 dias, no entanto, a atuação dos servidores terá caráter educativo, com orientação aos condutores sobre os trajetos permitidos.

As normas foram publicadas na edição de segunda-feira (10) do Diário Oficial do Estado do Acre.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.