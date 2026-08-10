Motorista transforma carro da BYD em protesto contra falta de peças

Frases foram escritas por todo o carro/Foto: Reprodução

Um motorista transformou o próprio carro da BYD em um painel de protesto para manifestar insatisfação com a montadora. O veículo foi filmado enquanto circulava por uma avenida e chamou a atenção de condutores e pedestres.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, aparecem frases como “BYD nunca mais”, “não tem peças” e “não compre”. As mensagens foram escritas na traseira, nas laterais e nos vidros do automóvel.

O protesto indica que a reclamação estaria relacionada à falta de peças e ao atendimento de pós-venda. No entanto, o proprietário não foi identificado, e não há informações confirmadas sobre o problema enfrentado, há quanto tempo aguardava atendimento ou qual componente teria motivado a manifestação.

Também não foi possível confirmar quando e em qual cidade as imagens foram registradas. O vídeo voltou a circular em diferentes perfis nas redes sociais e provocou comentários sobre manutenção, reposição de peças e assistência oferecida aos proprietários de veículos eletrificados.

Até a publicação desta matéria, não havia um posicionamento da BYD sobre o caso específico mostrado nas imagens.

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Conteúdo Original / Fonte: Com informações Portal Bússola