CEI José Anacleto convida comunidade para arraiá com rifa e prêmios

Rifas custam R$ 3 e terão dois prêmios/Foto: Reprodução

O Centro de Educação Infantil (CEI) José Anacleto Gomes realizará, no dia 12 de setembro, uma programação especial com música, brincadeiras e premiações para os estudantes. O arraiá começará às 10h, na sede da unidade de ensino.

Como parte da mobilização, a escola iniciou a venda de rifas pelo valor de R$ 3 cada. Os compradores concorrerão a uma cesta básica e a um kit de produtos de limpeza.

A campanha também premiará os estudantes que venderem o maior número de rifas. O primeiro colocado será escolhido como rei ou rainha do arraiá e receberá um tablet, além de coroa e faixa.

O segundo lugar ficará com o título de príncipe ou princesa e ganhará um patinete, acompanhado de coroa e faixa. Já o terceiro colocado receberá um kit escolar e um chapéu de palha personalizado.

Além das premiações individuais, a turma que alcançar o maior número de vendas ganhará um balde de sorvete. A iniciativa busca envolver as famílias e a comunidade escolar na preparação da festa.

Quem quiser comprar rifas ou obter mais informações sobre o arraiá pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (68) 98109-0043.