SUS pode ampliar oferta de remédios contra rejeição de transplantes

Tratamento evita a perda do órgão/Foto: Reprodução

O Sistema Único de Saúde (SUS) poderá ampliar a oferta de medicamentos usados no tratamento da rejeição em pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos. A proposta entrou em consulta pública e receberá contribuições da sociedade por 20 dias.

Os medicamentos imunossupressores reduzem a reação do sistema imunológico contra o órgão transplantado. O tratamento é fundamental porque o organismo pode identificar o novo órgão como um elemento estranho e tentar atacá-lo.

A consulta foi aberta após uma recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores e entidades poderão apresentar informações e argumentos sobre a incorporação.

As contribuições deverão ser enviadas pelo portal da Conitec. Depois desse período, as manifestações serão analisadas antes da decisão definitiva sobre a oferta dos medicamentos na rede pública.

A abertura da consulta consta na edição de segunda-feira (10) do Diário Oficial da União.