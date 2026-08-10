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Cinema movido a energia solar poderá percorrer 55 cidades brasileiras

Projeto prevê 110 sessões gratuitas

Por Dry Alves, ContilNet
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Cinema movido a energia solar poderá percorrer 55 cidades brasileiras
Estrutura funciona com energia solar/Foto: Reprodução

Um cinema itinerante abastecido por energia solar poderá percorrer 55 cidades brasileiras com sessões gratuitas para cerca de 13,7 mil pessoas. O projeto CineSolar teve autorização para buscar patrocínios por meio da Lei Rouanet.

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A proposta prevê 110 sessões durante 55 dias de atividades, com duas exibições em cada localidade. A programação deverá reunir curtas e longas-metragens destinados a diferentes faixas etárias.

Além das sessões, o projeto planeja oferecer 30 oficinas de sensibilização audiovisual para aproximadamente 600 jovens. Também está prevista a produção de um filme sobre os 15 anos da iniciativa e os impactos culturais e ambientais nas comunidades atendidas.

O valor autorizado para captação é de até R$ 1,96 milhão. A aprovação, contudo, não representa transferência direta de dinheiro público, mas permite que os responsáveis busquem empresas interessadas em patrocinar a iniciativa com incentivo fiscal.

A autorização foi publicada na edição de segunda-feira (10) do Diário Oficial da União.

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