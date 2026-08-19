Cerca de 100 policiais do Juruá recebem capacitação sobre fiscalização de trânsito

A capacitação faz parte de uma série de visitas realizadas pelo Batalhão de Trânsito aos municípios do interior do estado

Cerca de 100 policiais militares de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima participam de uma capacitação voltada à atualização dos procedimentos de fiscalização de trânsito e das normas previstas na legislação. A atividade é conduzida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Acre e ocorre em Cruzeiro do Sul.

A capacitação faz parte de uma série de visitas realizadas pelo Batalhão de Trânsito aos municípios do interior do estado. O objetivo é alinhar os procedimentos adotados pelas equipes locais às práticas utilizadas pela unidade especializada em Rio Branco, além de atualizar os militares sobre alterações na legislação.

O comandante do Batalhão de Trânsito de Rio Branco, tenente-coronel Igor Bandeira, explicou que a legislação de trânsito passa por mudanças frequentes e que as instruções permitem manter os policiais atualizados.

“Como a nossa legislação de trânsito é dinâmica, está sempre em constante mudança, nós estamos passando nos batalhões do interior essas atualizações”, explicou o comandante.

Entre os procedimentos apresentados durante a capacitação está o uso do pré-teste, equipamento utilizado como uma primeira ferramenta para verificar a possível presença de álcool no organismo do condutor. Caso o resultado indique a necessidade de uma análise mais precisa, é realizado o teste com o etilômetro.

Segundo Igor Bandeira, os dois equipamentos possuem finalidades diferentes. O pré-teste identifica a presença de álcool no ar, enquanto o etilômetro realiza uma análise mais específica, utilizando um bocal para captar o ar alveolar dos pulmões.

A capacitação busca, ainda, padronizar a atuação dos policiais que trabalham na fiscalização de trânsito no interior do Acre e contribuir para um atendimento mais seguro e eficiente à população.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet