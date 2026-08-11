Céu fica vermelho durante temporal e assusta moradores de Porto Velho

Fumaça e nuvens carregadas mudaram a paisagem durante ventania na capital

Céu avermelhado chamou atenção na capital/Foto: Reprodução

O céu de Porto Velho ficou intensamente avermelhado durante a passagem de um temporal na noite desta terça-feira (11). O fenômeno, registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais, assustou moradores e criou uma paisagem incomum na capital de Rondônia.

Nas imagens, uma forte luminosidade vermelha aparece atrás de nuvens carregadas, enquanto a cidade enfrenta chuva e ventania. O cenário chamou atenção pela semelhança com o brilho produzido por um incêndio de grandes proporções.

Publicações locais relacionaram a coloração à fumaça e às chamas de incêndios em uma área de vegetação. Até a última atualização desta matéria, entretanto, não havia confirmação oficial sobre a localização exata do foco nem informações sobre a extensão da área atingida.

A fumaça suspensa no ar pode dispersar os comprimentos de onda menores da luz e permitir a predominância de tons vermelhos e alaranjados. Quando há nuvens baixas, umidade e luminosidade produzida pelo fogo, o efeito pode se tornar ainda mais intenso.

O fenômeno ocorreu em meio à mudança nas condições meteorológicas de Porto Velho. Além do céu avermelhado, moradores relataram fortes rajadas de vento e chuva em diferentes pontos da cidade.

As imagens ganharam repercussão nas redes sociais e receberam milhares de interações. Apesar do aspecto incomum, não há qualquer indicação de que a coloração esteja relacionada a um fenômeno desconhecido ou “apocalíptico”.

Porto Velho enfrenta episódios recorrentes de fumaça durante o período de queimadas. Além de reduzir a visibilidade e alterar a aparência do céu, a concentração de partículas pode provocar irritação nos olhos e agravar problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com asma.

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Conteúdo Original / Fonte: Com informações Notícias de Porto Velho