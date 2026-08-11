Motociclista fica ferido após acidente em via de Rio Branco

Imagens feitas pela reportagem do ContilNet mostram o motociclista caído ao lado de sua moto

Populares prestaram os primeiros socorros logo após o acidente | Foto: ContilNet

Um acidente de trânsito entre uma moto e um carro deixou um motociclista ferido no início da manhã desta terça-feira (11), na rua Itália, bairro Jardim Europa, nas proximidades da AABB, na capital acreana.

Imagens feitas pela reportagem do ContilNet mostram o motociclista caído ao lado de sua moto, enquanto aguardava a chegada do atendimento médico. Populares prestaram os primeiros socorros logo após o acidente.

Não se sabe o que ocasionou a ocorrência, nem o estado de saúde da vítima.