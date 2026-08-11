Prefeitura no Acre vai pagar R$ 73 mil em prêmios para eventos em 2026

O Festival de Praia 2026 terá R$ 19,5 mil destinados à premiação de atletas

Do montante, R$ 67,5 mil serão destinados a competições esportivas | Foto: Reprodução

A Prefeitura de Manoel Urbano vai disponibilizar R$ 73,5 mil em premiações para eventos previstos no calendário de 2026. Os recursos abrangem competições esportivas promovidas no município e também o concurso Garota Verão.

A autorização foi estabelecida por duas leis sancionadas pelo prefeito Raimundo Toscano Velozo e publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre nesta terça-feira (11).

Do montante, R$ 67,5 mil serão destinados às competições esportivas organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A programação contempla torneios de futebol realizados na sede e em comunidades rurais, além de diferentes modalidades incluídas no Festival de Praia 2026. Entre as competições está o Torneio da Independência, que terá R$ 12 mil destinados aos dois primeiros colocados. O campeão receberá R$ 10 mil, enquanto o vice ficará com R$ 2 mil.

Também haverá premiação para o Campeonato da 2ª Divisão e o Campeonato Interbairros. Em ambos os torneios, o vencedor será contemplado com R$ 5 mil e o segundo colocado receberá R$ 2 mil. O calendário esportivo municipal inclui ainda partidas e torneios realizados no Seringal Arês, Distrito Itaúba, Seringal São Salvador e Seringal Santa Cruz Velha, além de competições nas categorias Master, Feminino e Intersetorial.

Festival de Praia

O Festival de Praia 2026 terá R$ 19,5 mil destinados à premiação de atletas e equipes que participarem das modalidades previstas. Entre as disputas estão futebol de areia, futevôlei, vôlei, canoagem e corridas de bajola.

Nas provas de bajola, os campeões de cada categoria receberão R$ 3 mil, enquanto os segundos colocados terão direito a R$ 1,5 mil. Já no futebol de areia, a premiação será de R$ 2 mil para o primeiro lugar e R$ 1 mil para o vice-campeão.

A liberação dos valores ficará condicionada ao cumprimento das regras estabelecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os detalhes sobre inscrições, critérios de participação, classificação, desempates, documentação dos vencedores e pagamento deverão constar nos editais que serão publicados pela prefeitura.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet