11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente

Motorista é flagrado usando sirene de ambulância para furar filas

Motorista teria instalado dispositivo sonoro no carro

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Motorista é flagrado usando sirene de ambulância para furar filas
Até o momento, não há informações sobre a identidade do motorista. — Foto: Reprodução

Um motorista ainda não identificado teria encontrado uma maneira inusitada de escapar das filas no trânsito: usar no carro um dispositivo que reproduz o som de uma sirene de ambulância.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Imagens recebidas pela redação do ContilNet mostram o veículo utilizando o sinal sonoro para chamar a atenção dos demais motoristas e conseguir passagem. A suspeita é de que o equipamento tenha sido instalado propositalmente no automóvel para simular uma situação de emergência e fazer com que outros condutores abrissem caminho.

LEIA TAMBÉM: Elevado Beth Bocalom registra congestionamento nesta terça-feira

Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ambulâncias e outros veículos de emergência devidamente identificados e em serviço de urgência têm prioridade de passagem. Deixar de dar passagem nessas circunstâncias é considerado infração gravíssima.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do motorista, o local onde o episódio teria ocorrido ou se houve alguma abordagem por parte das autoridades.

Caso o uso do equipamento seja confirmado e tenha ocorrido sem autorização, o motorista poderá responder pelas irregularidades previstas na legislação de trânsito.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.