Motorista é flagrado usando sirene de ambulância para furar filas

Até o momento, não há informações sobre a identidade do motorista. — Foto: Reprodução

Um motorista ainda não identificado teria encontrado uma maneira inusitada de escapar das filas no trânsito: usar no carro um dispositivo que reproduz o som de uma sirene de ambulância.

Imagens recebidas pela redação do ContilNet mostram o veículo utilizando o sinal sonoro para chamar a atenção dos demais motoristas e conseguir passagem. A suspeita é de que o equipamento tenha sido instalado propositalmente no automóvel para simular uma situação de emergência e fazer com que outros condutores abrissem caminho.

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Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ambulâncias e outros veículos de emergência devidamente identificados e em serviço de urgência têm prioridade de passagem. Deixar de dar passagem nessas circunstâncias é considerado infração gravíssima.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do motorista, o local onde o episódio teria ocorrido ou se houve alguma abordagem por parte das autoridades.

Caso o uso do equipamento seja confirmado e tenha ocorrido sem autorização, o motorista poderá responder pelas irregularidades previstas na legislação de trânsito.