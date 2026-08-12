Cidade do Povo recebe aval para recuperar estações de esgoto

Serviço será realizado na Cidade do Povo/Foto: Reprodução

As estruturas responsáveis pelo tratamento e pelo bombeamento de esgoto da Cidade do Povo, em Rio Branco, receberam autorização ambiental para passar por serviços de recuperação.

A licença abrange a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a Estação Elevatória de Esgoto instaladas no conjunto habitacional. A primeira é responsável pelo tratamento dos resíduos, enquanto a segunda auxilia no transporte do esgoto até o ponto de tratamento.

A autorização ambiental foi concedida pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O documento, porém, não informa quando os serviços começarão, qual empresa será responsável pela execução nem o valor previsto para a recuperação.

Também não foram detalhados os problemas encontrados nas duas estruturas ou se o funcionamento do sistema está comprometido. A licença representa a autorização ambiental necessária para que a intervenção possa ser realizada.

A concessão da Licença Ambiental Única nº 699/2026 foi publicada na página 66 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).