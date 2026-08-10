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Menopausa na Ásia será tema de documentário produzido no Brasil

Filme partirá da comunidade nipo-brasileira

Por Dry Alves, ContilNet
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Menopausa na Ásia será tema de documentário produzido no Brasil
Produção abordará saúde e cultura/Foto: Reprodução

As diferentes formas como mulheres asiáticas vivenciam a menopausa serão investigadas em um documentário produzido no Brasil. O projeto partirá das experiências da comunidade nipo-brasileira para estabelecer conexões entre o país e sociedades da Ásia.

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Com duração prevista de 70 minutos, o filme buscará mostrar como aspectos culturais, genéticos, ambientais e históricos influenciam o climatério, período de transição que antecede e acompanha o fim da fase reprodutiva.

A proposta também pretende abordar diferentes práticas de cuidado e ampliar o debate sobre a saúde da mulher. A produção será finalizada em resolução 4K.

O projeto “A Ásia e a Menopausa” recebeu autorização para captar até R$ 1,19 milhão por meio da Lei Rouanet. Isso não significa o recebimento imediato do valor, mas permite que a produção busque patrocínio com incentivo fiscal.

A autorização foi publicada na edição de segunda-feira (10) do Diário Oficial da União.

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