Vasco poderá ganhar série infantil sobre os Camisas Negras e São Januário

Mascote contará a história do clube/Foto: Reprodução

A história do Vasco da Gama poderá virar uma série de animação e um livro destinados a crianças de 5 a 12 anos. O projeto “As Aventuras do Almirante Vascaíno” recebeu autorização para buscar patrocínio pela Lei Rouanet.

A narrativa será conduzida pelo Almirante, mascote do clube, e abordará acontecimentos que marcaram a trajetória vascaína. Entre eles estão a fundação da agremiação, a história dos Camisas Negras e a construção do estádio de São Januário.

A proposta também deverá apresentar momentos esportivos, culturais e sociais ligados ao clube. O objetivo é preservar a memória centenária do Vasco por meio de uma linguagem voltada ao público infantil.

O projeto está autorizado a captar até R$ 1,49 milhão até o fim de dezembro. A aprovação não representa o repasse automático desse valor, mas permite a busca por patrocinadores que poderão utilizar os incentivos fiscais previstos na legislação.

A autorização consta na edição de segunda-feira (10) do Diário Oficial da União.