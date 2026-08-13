Comandante orienta moradores sobre uso de bicicletas elétricas em Sena

A escolha das instituições de ensino ocorre porque bicicletas elétricas têm sido bastante utilizadas

O comandante também fez um alerta aos pais e responsáveis | Foto: ContilNet

Com o aumento do número de bicicletas elétricas circulando pelas ruas de Sena Madureira, o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) passou a reforçar as orientações aos usuários sobre a necessidade de respeitar as regras de trânsito e adotar cuidados para evitar acidentes.

O comandante do 8º BPM, capitão Fábio Diniz, explicou que a corporação realizou um estudo jurídico para compreender como esses veículos se enquadram na legislação de trânsito. Segundo ele, embora as bicicletas elétricas tenham características próprias, os usuários precisam observar determinadas regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente em situações relacionadas à sinalização de parada obrigatória, ultrapassagens e controle de velocidade.

“É importante que os moradores estejam atentos e entendam que, mesmo utilizando uma bicicleta elétrica, é necessário respeitar as sinalizações e ter responsabilidade no trânsito. O objetivo é evitar acidentes e garantir a segurança de todos. A Polícia Militar também vai realizar palestras na Escola Dom Júlio Mattioli e no IFAC para orientar os estudantes sobre a utilização correta desses veículos”, afirmou o capitão Fábio Diniz.

A escolha das instituições de ensino ocorre principalmente porque bicicletas elétricas têm sido bastante utilizadas por estudantes e jovens no município. A Polícia Militar pretende aproveitar os encontros para esclarecer dúvidas e apresentar orientações sobre circulação segura nas vias públicas.

O comandante também fez um alerta aos pais e responsáveis. Segundo ele, antes de adquirir uma bicicleta elétrica para crianças ou adolescentes, é importante avaliar se o jovem possui maturidade e conhecimento básico das regras de trânsito.

“Não basta apenas entregar o veículo. Os pais precisam observar se seus filhos têm condições de compreender e respeitar, pelo menos, as principais regras de trânsito. Mesmo que não exista uma idade mínima específica estabelecida para determinados casos, cabe aos responsáveis avaliar se a criança ou o adolescente está realmente preparado para utilizar esse tipo de veículo com segurança”, orientou.

A Polícia Militar reforça que o respeito à sinalização, o cuidado com os demais usuários das vias e a condução responsável são fundamentais para reduzir o risco de acidentes envolvendo bicicletas elétricas no município.

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Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet