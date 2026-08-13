13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti
Thais Carla é alvo de investigação após divulgar jogos de azar

Comandante orienta moradores sobre uso de bicicletas elétricas em Sena

A escolha das instituições de ensino ocorre porque bicicletas elétricas têm sido bastante utilizadas

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Comandante orienta moradores sobre uso de bicicletas elétricas em Sena
O comandante também fez um alerta aos pais e responsáveis | Foto: ContilNet

Com o aumento do número de bicicletas elétricas circulando pelas ruas de Sena Madureira, o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) passou a reforçar as orientações aos usuários sobre a necessidade de respeitar as regras de trânsito e adotar cuidados para evitar acidentes.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O comandante do 8º BPM, capitão Fábio Diniz, explicou que a corporação realizou um estudo jurídico para compreender como esses veículos se enquadram na legislação de trânsito. Segundo ele, embora as bicicletas elétricas tenham características próprias, os usuários precisam observar determinadas regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente em situações relacionadas à sinalização de parada obrigatória, ultrapassagens e controle de velocidade.

“É importante que os moradores estejam atentos e entendam que, mesmo utilizando uma bicicleta elétrica, é necessário respeitar as sinalizações e ter responsabilidade no trânsito. O objetivo é evitar acidentes e garantir a segurança de todos. A Polícia Militar também vai realizar palestras na Escola Dom Júlio Mattioli e no IFAC para orientar os estudantes sobre a utilização correta desses veículos”, afirmou o capitão Fábio Diniz.

A escolha das instituições de ensino ocorre principalmente porque bicicletas elétricas têm sido bastante utilizadas por estudantes e jovens no município. A Polícia Militar pretende aproveitar os encontros para esclarecer dúvidas e apresentar orientações sobre circulação segura nas vias públicas.

O comandante também fez um alerta aos pais e responsáveis. Segundo ele, antes de adquirir uma bicicleta elétrica para crianças ou adolescentes, é importante avaliar se o jovem possui maturidade e conhecimento básico das regras de trânsito.

“Não basta apenas entregar o veículo. Os pais precisam observar se seus filhos têm condições de compreender e respeitar, pelo menos, as principais regras de trânsito. Mesmo que não exista uma idade mínima específica estabelecida para determinados casos, cabe aos responsáveis avaliar se a criança ou o adolescente está realmente preparado para utilizar esse tipo de veículo com segurança”, orientou.

A Polícia Militar reforça que o respeito à sinalização, o cuidado com os demais usuários das vias e a condução responsável são fundamentais para reduzir o risco de acidentes envolvendo bicicletas elétricas no município.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.