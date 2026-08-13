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Aulão beneficente vai ajudar irmãos acreanos na busca por tratamento nos EUA

No dia 6 de setembro, será realizado o Aulão Beneficente em prol de Pedro e Thiago

Por Redação ContilNet
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Aulão beneficente vai ajudar irmãos acreanos na busca por tratamento nos EUA
No dia 6 de setembro, será realizado o Aulão Beneficente em prol de Pedro e Thiago/Foto: reprodução

Pedro, de 12 anos, e Thiago, de 7, foram diagnosticados com distrofia muscular de cinturas, uma doença genética rara que provoca o enfraquecimento progressivo dos músculos. Para os irmãos, cada etapa do avanço da doença representa a perda de movimentos que parecem simples para a maioria das pessoas, como correr, subir escadas e realizar atividades do cotidiano. Agora, a família enfrenta uma das etapas mais difíceis dessa história: conseguir recursos para levar os dois filhos a um tratamento nos Estados Unidos.

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A terapia segue um protocolo internacional e possui um número extremamente restrito de vagas. Atualmente, Pedro e Thiago estão entre os quatro pacientes que ocupam as vagas disponíveis no mundo, mas essa oportunidade não está garantida. Segundo a mãe dos meninos, Fabíula Albuquerque, as vagas podem ser destinadas a outra família caso o pagamento seja realizado primeiro. A progressão da doença também pode, em estágios mais avançados, comprometer músculos responsáveis pela respiração e pelo funcionamento do coração, tornando o acesso ao tratamento ainda mais urgente.

Quando estudar também significa ajudar

Foi diante dessa realidade que o Professor Dudu, do Dudu Pré-Concursos, decidiu transformar uma atividade voltada à preparação para concursos em uma ação de solidariedade. No dia 6 de setembro, será realizado o Aulão Beneficente em prol de Pedro e Thiago, reunindo estudantes e pessoas da comunidade em uma iniciativa cujo propósito vai além da sala de aula. O evento terá quatro horas de duração, das 8h às 12h, com foco em Português para concursos com o Professor Dudu, e poderá ser acompanhado presencialmente ou pela internet. A inscrição presencial custa R$ 20, enquanto a participação online, ao vivo pelo Google Meet, custa R$ 15. De acordo com a organização, todo o valor arrecadado será destinado integralmente à campanha da família.

LEIA TAMBÉM: Campanha por tratamento de irmãos recebe apoio da primeira-dama

O aulão promovido pelo Professor Dudu pretende fazer parte dessa mobilização e ampliar o alcance da campanha, levando a história dos meninos para além do círculo de familiares e amigos. Quem deseja participar do aulão, contribuir com a campanha ou obter informações sobre como ajudar Pedro e Thiago pode entrar em contato com o Dudu Pré-Concursos por seus canais oficiais no telefone: 68 99942-2471 ou no Instagram: @predudu.

No dia 6 de setembro, será realizado o Aulão Beneficente em prol de Pedro e Thiago/Foto: reprodução

 

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