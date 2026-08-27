PF deflagra operação contra grupo suspeito de enviar brasileiras para exploração sexual na França

Ação El Dorado cumpre mandados de busca em São Paulo e bloqueia R$ 10 milhões em bens

Seis mandados de busca são cumpridos em São Bernardo do Campo e São Vicente/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (27) a Operação El Dorado, voltada a desarticular uma organização criminosa suspeita de aliciar mulheres brasileiras para exploração sexual no sul da França.

Agentes federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, e São Vicente, no litoral paulista.

A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias, ativos financeiros e bens de dois dos investigados. Medidas cautelares foram impostas aos suspeitos, que terão de entregar os passaportes, estão proibidos de deixar o país e serão submetidos a monitoramento por tornozeleira eletrônica.

As apurações, conduzidas em cooperação com as autoridades policiais da França, apontam que o grupo atraía as vítimas no Brasil com a promessa de custear passagens aéreas, providenciar documentação e garantir hospedagem no exterior. Ao chegarem ao destino, as mulheres eram submetidas à exploração sexual na região sul do país europeu.

Os alvos da ação responderão, conforme o grau de participação apurado pela perícia e pelos relatórios de inteligência, pelos crimes de tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual e integração de organização criminosa.