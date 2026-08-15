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Condenado por matar Marielle Franco, deixa Brasília e volta a presídio no Rio

Defesa citou aproximação da família e MPRJ apontou facilidade para fiscalizar acordo

Por Redação ContilNet
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Condenado por matar Marielle Franco, deixa Brasília e volta a presídio no Rio
Defesa argumentou prejuízo ao convívio familiar devido à distância geográfica de Brasília/ Foto: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a transferência do ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz para uma unidade do sistema prisional fluminense. Condenado a 76 anos e 6 meses de reclusão pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ele cumpre pena atualmente no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), localizado no Complexo da Papuda, em Brasília.

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A mudança de presídio já havia recebido parecer favorável e autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do processo. A data em que o transporte do réu será executado ainda não foi fixada pelas autoridades de segurança pública.

O pedido de transferência foi apresentado pelos advogados de defesa, que alegaram que o cumprimento da pena no Distrito Federal impunha restrições ao convívio familiar do detento. “A distância geográfica entre o local de custódia e a residência dos familiares tem prejudicado o contato familiar essencial à reintegração do sentenciado”, argumentaram os defensores no processo.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) também deu parecer favorável ao retorno do condenado. De acordo com o órgão, a manutenção do réu em Brasília trazia entraves burocráticos para o acompanhamento e a fiscalização das cláusulas fixadas no acordo de delação premiada firmado por Élcio durante as investigações do crime.

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