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Pug vence a 50ª edição do concurso de Cão Mais Feio do Mundo

Jinny Lu conquistou o prêmio em evento na Califórnia após quatro participações

Por Redação ContilNet
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Pug vence a 50ª edição do concurso de Cão Mais Feio do Mundo
Tutora da cadela Jinny Lu receberá prêmio de US$ 5 mil e pet vai estampar lata de refrigerante em edição limitada/ Foto: Reprodução

A cadela Jinny Lu, uma pug de 6 anos de idade, foi coroada vencedora da 50ª edição do concurso do Cão Mais Feio do Mundo. A competição anual foi realizada na sexta-feira (14/8) no Parque de Exposições do Condado de Sonoma, na Califórnia, organizada pela Associação Agrícola de Sonoma-Marin.

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Com a vitória, a tutora da cadela, Michelle Grady, receberá um prêmio de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 25 mil na cotação atual), oferecido pela marca de bebidas MUG Root Beer, patrocinadora do evento. Como parte da premiação, o rosto da pug estampando uma edição limitada de latas personalizadas do refrigerante.

A competição também distribuiu valores para os demais colocados: o segundo lugar, ocupado por um cão fruto da mistura entre as raças chihuahua e lulu da Pomerânia, garantiu US$ 3 mil. O terceiro colocado, outro cão misto de chihuahua, ficou com US$ 2 mil.

Jinny Lu foi resgatada há quatro anos por meio da ONG Pug Rescue e disputou o concurso pela quarta vez. Segundo Michelle, a cadela demonstra entusiasmo durante as etapas da competição e no contato com o público.

Apesar do nome provocativo, a organização reforça que o objetivo da feira não é ridicularizar os animais, mas promover a conscientização sobre adoção, resgate e aceitação da diversidade estética dos pets.

“O concurso do cão mais feio do mundo nunca teve realmente a ver com encontrar o cão mais feio do mundo. Durante 50 anos, este evento celebrou a singularidade de cada cão, transmitindo uma importante mensagem de compaixão e resgate”, declarou a CEO da Associação Agrícola de Sonoma-Marin, Mandy Clendenen.

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