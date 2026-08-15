Mulher passa 48 horas presa em fenda de difícil acesso e é resgatada por bombeiros

Após ser retirada da fenda, a mulher recebeu atendimento de emergência da equipe do Samu/ Foto: Reprodução

Uma mulher de 48 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (15/8) após permanecer aproximadamente 48 horas presa em uma fenda de rochas no bairro Paineiras, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. O trecho, situado na Rua Engenheiro Murilo Miranda Andrade, apresenta relevo acidentado e histórico de rolamento de pedras registrado após as chuvas de fevereiro.

De acordo com o relato fornecido aos socorristas, a mulher se jogou na abertura de difícil acesso na última quinta-feira (13/8), durante um surto psicológico.

A operação de salvamento mobilizou duas equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, além de reforço especializado e equipamentos específicos para resgate em altura. Para acessar a vítima, os militares deslocaram-se até o ponto mais alto do mirante do bairro e instalaram uma rota de ancoragem por rapel.

Enquanto a primeira equipe descia até o local para prestar o atendimento inicial, outros bombeiros abriram uma trilha ao lado da fenda para viabilizar a subida em segurança.

Apesar de ter permanecido dois dias na estrutura rochosa, a mulher foi retirada consciente e com capacidade de locomoção. Após o resgate, ela foi entregue aos cuidados de uma Unidade de Suporte Básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica e acompanhamento psicológico.