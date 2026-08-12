Costelaço beneficente reúne música e solidariedade em Rio Branco

Ação solidária será realizada em setembro/Foto: Reprodução

Um costelaço beneficente será realizado no dia 6 de setembro, a partir das 11h, na Rua Brasília, nº 153, no bairro Vila Betel, em Rio Branco. Organizada pelos Amigos do Ferdiney Rios, a programação reunirá gastronomia e apresentações musicais em uma ação solidária.

O almoço custará R$ 30 para uma pessoa e R$ 50 para duas. Além disso, a entrada para acompanhar as atrações será vendida por R$ 15.

A programação contará com apresentações de artistas e grupos locais, entre eles Sandra Melo, Arthur Costa, Carol Viana, Brás Dance e Doce & Amizade. A proposta é reunir amigos e moradores durante um dia de confraternização e apoio à iniciativa.

O evento será realizado na Casa do Ferdy. Outras informações sobre ingressos, almoço e participação podem ser obtidas pelo telefone (68) 99936-6037.