Criança sem cinto faz avião retornar ao portão e voo é cancelado

Viagem com destino a Toronto foi cancelada e passageiros precisaram remarcar o embarque/ Foto: Reprodução

O descumprimento de um protocolo básico de segurança resultou no cancelamento de um voo comercial na quinta-feira (6/8), no Aeroporto Internacional de Victoria, na província da Colúmbia Britânica, no Canadá. A aeronave da companhia Porter Airlines se preparava para decolar com destino a Toronto quando a tripulação identificou uma criança com menos de dois anos em pé sobre a poltrona.

O avião já havia iniciado o procedimento de taxiamento em direção à pista de decolagem no momento em que os comissários notaram a irregularidade. Nem os pais nem a equipe de bordo conseguiram fazer com que a criança se sentasse e afivelasse o cinto de segurança.

Diante do risco operacional, o comandante determinou o retorno da aeronave ao terminal para realizar o desembarque compulsório da família.

A manobra de retorno, somada ao tempo exigido para a retirada dos passageiros e o preenchimento de relatórios formais de bordo, estendeu a permanência da aeronave no solo até depois da meia-noite e meia, no horário local. O atraso atingiu o horário limite de funcionamento da pista do aeroporto canadense, que encerra as operações no período noturno.

Sem autorização para decolar, a companhia aérea cancelou a viagem e remarcou o embarque dos demais passageiros para a sexta-feira. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e destacou que a decisão seguiu as diretrizes rígidas de segurança de voo.

As normas da agência reguladora Transport Canada e as políticas internas da Porter Airlines estabelecem que bebês menores de dois anos que ocupem assentos próprios devem obrigatoriamente utilizar sistemas de retenção infantil homologados durante todas as etapas do trajeto.