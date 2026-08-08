Expoacre 2026 atinge 292 mil visitantes em 7 noites e mantém baixos índices de criminalidade

O balanço oficial consolidado das forças de Segurança Pública do Acre revela que as primeiras sete noites da Expoacre 2026 aconteceram sem o registro de crimes de maior gravidade no Parque de Exposições Wildy Viana. Ao todo, 292 mil pessoas passaram pelo evento entre a abertura e a sétima noite do evento.
O trabalho conjunto entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e os órgãos de trânsito garantiu a manutenção da ordem em um espaço que recebeu, em média, mais de 41 mil visitantes por noite. A atuação preventiva e o uso de inteligência policial permitiram a identificação rápida de suspeitos e o cumprimento de ordens judiciais diretamente no local.
A Polícia Civil contabilizou 24 procedimentos ao longo de toda a semana, com destaque para o quinto dia de festa, quando foram registrados 10 boletins de ocorrência e dois termos circunstanciados (Registro detalhado de um crime de menor potencial ofensivo). Nas demais noites, os índices oscilaram entre zero e quatro registros, demonstrando a estabilidade da segurança interna do parque.
No decorrer do patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar efetuou a prisão de quatro pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça. As capturas ocorreram na abertura, na terceira noite e durante a sétima noite, quando duas ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente.
Além do cumprimento dos mandados, os policiais militares apreenderam uma arma branca e registraram dois flagrantes por posse de entorpecentes para consumo próprio no decorrer da terceira noite de programação.
A presença contínua de guarnições nos pontos de maior circulação reduziu as margens para confrontos ou furtos de grande porte no interior da feira.
Balanço detalhado de ocorrências por noite
|Noite / Data
|Público estimado
|Ocorrências Polícia Civil
|Ações da Polícia Militar
|1ª Noite (Abertura)
|40.000
|1 Boletim de Ocorrência
|1 condução e 1 mandado de prisão cumprido
|2ª Noite
|43.000
|2 Boletins de Ocorrência
|Sem ocorrências registradas
|3ª Noite
|36.000
|4 Procedimentos
|1 arma branca apreendida, 2 por posse de drogas e 1 mandado cumprido
|4ª Noite
|34.000
|Nenhuma ocorrência
|Sem ocorrências registradas
|5ª Noite
|51.000
|10 Boletins e 2 Termos Circunstanciados
|2 ocorrências (sem conduções à delegacia)
|6ª Noite
|50.000
|4 Ocorrências
|1 ocorrência com 1 condução à delegacia
|7ª Noite
|38.000
|3 Boletins de Ocorrência
|2 mandados de prisão cumpridos e 2 conduções