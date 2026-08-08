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Expoacre 2026 atinge 292 mil visitantes em 7 noites e mantém baixos índices de criminalidade

Trabalho integrado das polícias Civil e Militar garante tranquilidade no Parque Wildy Viana

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Expoacre 2026 atinge 292 mil visitantes em 7 noites e mantém baixos índices de criminalidade
Expoacre 2026/Foto: Ascom

O balanço oficial consolidado das forças de Segurança Pública do Acre revela que as primeiras sete noites da Expoacre 2026 aconteceram sem o registro de crimes de maior gravidade no Parque de Exposições Wildy Viana. Ao todo, 292 mil pessoas passaram pelo evento entre a abertura e a sétima noite do evento.

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O trabalho conjunto entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e os órgãos de trânsito garantiu a manutenção da ordem em um espaço que recebeu, em média, mais de 41 mil visitantes por noite. A atuação preventiva e o uso de inteligência policial permitiram a identificação rápida de suspeitos e o cumprimento de ordens judiciais diretamente no local.

A Polícia Civil contabilizou 24 procedimentos ao longo de toda a semana, com destaque para o quinto dia de festa, quando foram registrados 10 boletins de ocorrência e dois termos circunstanciados (Registro detalhado de um crime de menor potencial ofensivo). Nas demais noites, os índices oscilaram entre zero e quatro registros, demonstrando a estabilidade da segurança interna do parque.

No decorrer do patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar efetuou a prisão de quatro pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça. As capturas ocorreram na abertura, na terceira noite e durante a sétima noite, quando duas ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente.

Além do cumprimento dos mandados, os policiais militares apreenderam uma arma branca e registraram dois flagrantes por posse de entorpecentes para consumo próprio no decorrer da terceira noite de programação.

A presença contínua de guarnições nos pontos de maior circulação reduziu as margens para confrontos ou furtos de grande porte no interior da feira.

Balanço detalhado de ocorrências por noite

Noite / Data Público estimado Ocorrências Polícia Civil Ações da Polícia Militar
1ª Noite (Abertura) 40.000 1 Boletim de Ocorrência 1 condução e 1 mandado de prisão cumprido
2ª Noite 43.000 2 Boletins de Ocorrência Sem ocorrências registradas
3ª Noite 36.000 4 Procedimentos 1 arma branca apreendida, 2 por posse de drogas e 1 mandado cumprido
4ª Noite 34.000 Nenhuma ocorrência Sem ocorrências registradas
5ª Noite 51.000 10 Boletins e 2 Termos Circunstanciados 2 ocorrências (sem conduções à delegacia)
6ª Noite 50.000 4 Ocorrências 1 ocorrência com 1 condução à delegacia
7ª Noite 38.000 3 Boletins de Ocorrência 2 mandados de prisão cumpridos e 2 conduções
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