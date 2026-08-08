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Reconhecimento facial identifica foragido e auxilia prisão durante a Expoacre

Matheus Oliveira de Assis foi identificado por câmeras no Parque Wildy Viana

Por Redação ContilNet
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Reconhecimento facial identifica foragido e auxilia prisão durante a Expoacre
Suspeito foi abordado dentro do Parque Wildy Viana e conduzido à delegacia/ Foto: Reprodução

O sistema de reconhecimento facial instalado no Parque de Exposições Wildy Viana auxiliou as forças de Segurança Pública na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto durante a Expoacre. Matheus Oliveira de Assis, natural de Rio Branco, foi identificado na noite desta sexta-feira, 7.

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O mandado, expedido pela Justiça de Rondônia, está relacionado ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Após o alerta emitido pelo sistema, as equipes de segurança atuaram de forma imediata, realizaram a abordagem e encaminharam o homem à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O Parque de Exposições conta com um amplo sistema de videomonitoramento instalado em pontos estratégicos, composto por câmeras fixas e equipamentos do tipo speed dome, que permitem movimentação e visão em 360 graus. Integrada às ferramentas de reconhecimento facial, a tecnologia amplia a capacidade de identificação e resposta das forças de segurança durante as nove noites da Expoacre. O sistema possibilita, entre outras ações, a identificação de pessoas procuradas pela Justiça e contribui para o acompanhamento preventivo das áreas de maior circulação de público.

A tecnologia também reforça a fiscalização de pessoas submetidas a medidas judiciais que estabeleçam restrições de circulação ou proibição de permanência em determinados locais, quando essas informações estão disponíveis aos órgãos responsáveis. A identificação ocorrida durante a Expoacre demonstra a importância do investimento em tecnologia aliado à atuação dos profissionais de Segurança Pública, permitindo uma resposta rápida e eficaz e reforçando a segurança dos milhares de visitantes que passam pelo Parque de Exposições durante o evento.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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