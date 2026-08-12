Cruzeiro do Sul terá nova arquibancada no Estádio O Cruzeirão

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul assinou, nesta terça-feira (12), o contrato no valor de R$ 1.217.186,27 para a construção de uma nova arquibancada no Estádio O Cruzeirão, um dos principais espaços esportivos do município. A contratação foi realizada por meio de concorrência eletrônica, com empresa especializada em engenharia. Os recursos são provenientes de convênio com o Ministério da Defesa.

De acordo com o contrato, a vigência será de 12 meses, enquanto o prazo previsto para conclusão da obra é de seis meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A execução será feita pelo regime de empreitada por preço unitário, no qual os pagamentos são realizados conforme os serviços efetivamente executados e medidos.

A nova arquibancada integra os investimentos na estrutura do Estádio O Cruzeirão e deverá ampliar a capacidade de atendimento ao público durante partidas, campeonatos e demais eventos esportivos realizados no local. A obra também busca oferecer mais conforto e segurança aos torcedores.

Segundo o secretário municipal adjunto de Planejamento, Isaac Ibernon, a obra representa mais um investimento na infraestrutura esportiva de Cruzeiro do Sul.

“Essa nova arquibancada é um investimento importante para o Estádio O Cruzeirão e vai contribuir para oferecer uma estrutura mais adequada, com mais conforto e segurança para os torcedores e para todos que participam dos eventos esportivos realizados no local”, afirmou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom