Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizará evento pelos 20 anos da Lei Maria da Penha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Coordenadoria de Políticas Publicas para Mulheres realizará na próxima segunda-feira, 17, uma programação especial em alusão aos 20 anos da Lei Maria da Penha, marco na proteção das mulheres vítimas de violência no Brasil. O evento será realizado às 8h30, no Teatro José de Alencar.

Com o tema “Os 20 anos da Lei Maria da Penha: avanços, desafios e perspectivas”, a programação será marcada por um momento de reflexão e diálogo sobre a importância da legislação e os desafios ainda enfrentados no combate à violência contra a mulher.

A palestra será ministrada pela juíza da Vara de Proteção à Mulher, Marilene Veríssimo Zhu, que deverá abordar os avanços conquistados ao longo das duas décadas de existência da lei, além dos desafios para garantir a proteção e os direitos das mulheres.

“Queremos convidar a população para participar do nosso evento do agosto lilás, porque um dos principais objetivos é ampliar o debate e fortalecer as políticas de proteção e prevenção à violência no nosso município”, enfatizou Lúcia Costa coordenadora de políticas públicas para as mulheres.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, tornou-se um dos principais instrumentos de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no país.

A iniciativa é parceria com a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher).

Conteúdo Original / Fonte: Ascom