14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Campeão do MasterChef é internado com infecção grave no olho
Lúcio Mauro Filho fala sobre tratamento de câncer de intestino
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio

Damares aciona governo contra patrocínio de site adulto no uniforme do Corinthians

Marca foi estampada no calção do time de futebol e nas equipes de basquete e futsal do clube

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Damares aciona governo contra patrocínio de site adulto no uniforme do Corinthians
Requerimento questiona se ministério e órgãos de proteção infantil analisaram contrato com a Fatal Fans/ Foto: Reprodução

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou um requerimento no Senado Federal cobrança explicações do governo sobre o contrato de patrocínio entre o Corinthians e a plataforma de conteúdo adulto Fatal Fans. O documento, protocolado na quarta-feira (12/8), foi direcionado à ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello dos Santos.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

No pedido, a parlamentar questiona se o ministério, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente ou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) tiveram conhecimento prévio ou posterior sobre o acordo comercial. Caso tenham sido notificados, Damares exige prazos, pareceres técnicos e medidas administrativas adotadas pelas pastas.

A senadora solicita ainda o envio de estudos, denúncias, atas de reuniões e diretrizes do governo a respeito da exposição do público infanto-juvenil à publicidade de empresas de entretenimento adulto no esporte. O documento cobra se houve diálogo sobre o tema com instâncias como o Ministério do Esporte, Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Confederação Brasileira de Futebol (CBF), federações, clubes, Ministério Público e Defensoria Pública.

A iniciativa da parlamentar ocorre após a repercussão da estampa do logotipo da Fatal Fans no calção da equipe profissional masculina de futebol do Corinthians, além de espaço nos uniformes de basquete e futsal do clube paulista.

Para fundamentar a cobrança, Damares argumenta que o impacto do patrocínio atinge diretamente os menores de idade. “A exposição publicitária não permanece circunscrita aos adultos presentes nos estádios”, afirmou a senadora, ressaltando que clubes de futebol e atletas exercem “forte identificação social e afetiva para o público infantojuvenil”.

O requerimento pede também um levantamento detalhado das atribuições atuais e das ações concretas promovidas pelo Ministério dos Direitos Humanos e pela Secretaria de Direitos da Criança e do Adolescente desde janeiro de 2023.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.